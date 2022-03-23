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40 минут назад

Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте, где погиб человек

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Глава столичной полиции Олег Баранов во время заседания Мосгордумы заявил, что был на работе 17 января этого года, в день, когда по данным СМИ, якобы участвовал в браконьерской охоте в Тверской области, передает РИА «Новости».

Глава ГУМВД Москвы опроверг участие в браконьерской охоте, где погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе», — ответил Баранов на вопрос депутата Максима Круглова.

Далее продолжать разговор об инциденте он отказался, ссылаясь на то, что вопрос не имеет отношения к работе московской полиции.

Ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, в которых утверждается, что генерал Баранов, возможно, застрелил человека на охоте в Тверской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе этой информации. Чиновник добавил, что «если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов, следствия».

Ранее Басманный суд столицы запретил депутату ГД Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте.

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