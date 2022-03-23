Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Спасатели нашли один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишет ТАСС.

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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, в горной местности, вызвав лесной пожар.

По словам представителя авиакомпании China Eastern Airlines, найден один бортовых самописцев самолета, который может помочь установить причины авиакатастрофы.

«Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен», - информирует агенство.

При этом, по данным авиакомпании, состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося самолета удовлетворяли всем требованиям.