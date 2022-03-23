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1 час назад

Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Алиса Селезнёва

Спасатели нашли один из черных ящиков пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишет ТАСС.

Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае Boeing 737
Фото: ReutersReuters

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в Китае 22 марта. На борту находились 132 человека - иностранцев среди них не было. Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Boeing потерпел крушение в в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, в горной местности, вызвав лесной пожар.

По словам представителя авиакомпании China Eastern Airlines, найден один бортовых самописцев самолета, который может помочь установить причины авиакатастрофы.

«Представитель авиакомпании China Eastern Airlines при группе спасателей на месте катастрофы сообщил Синьхуа о том, что черный ящик самолета уже обнаружен», - информирует агенство.

При этом, по данным авиакомпании, состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося самолета удовлетворяли всем требованиям.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли обломки разбившегося самолета, но ни тел погибших, ни выживших пассажиров обнаружить пока не удалось. Эксперты называли возможной причиной падения лайнера отказ двигателя.

Происшествия,Boeing,
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