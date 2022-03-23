Массовая драка в Новой Москве закончилась госпитализацией

В результате массовой драки в Новой Москве один человек получил ножевое ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В конфликте, который произошёл накануне вечером, участвовало около двух десятков человек.

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Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением, — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники потасовки использовали палки и биты. Причины конфликта не уточняются.