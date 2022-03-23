Массовая драка в Новой Москве закончилась госпитализацией

В результате массовой драки в Новой Москве один человек получил ножевое ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В конфликте, который произошёл накануне вечером, участвовало около двух десятков человек.
Во вторник, 22 марта, около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское. Прибывшими на место полицейскими был установлен гражданин, предположительно с ножевым ранением, — говорится в сообщении.
По данным полиции, участники потасовки использовали палки и биты. Причины конфликта не уточняются.
Ранее массовой дракой в Череповце завершился шестой матч 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» — «Динамо» (3:2). В концовке встречи хоккеисты устроили побоище после удаления динамовцев. В драке приняли участие почти все хоккеисты, присутствовавшие на льду. Арбитры с трудом разняли дерущихся. После потасовки четыре минуты штрафа за грубость получил игрок «Динамо» Михаил Фисенко.