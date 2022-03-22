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19 минут назад

Экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток на ₽47 млн

Вероника Полынина

В Санкт-Петербурге бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России обвинили в получении 40 взяток на сумму более 47 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток на ₽47 млн
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным следствия, 39-летний подозреваемый вместе с 13 сообщниками-сослуживцами в период с 1 марта 2018 года по август 2019 получил более 40 взяток на общую сумму более 47 млн рублей. Взятки были получены от физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.

Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.

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В конце июня 2021 году в Ставропольском крае сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали несколько десятков полицейских из местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Их подозревают в организации банды, взяточничестве и превышении полномочий. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей. Во время обыска в особняке Сафонова обнаружили в том числе золотой унитаз. Позже выяснилось, что Сафонову и его близким принадлежит еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.

Происшествия,Алексей Сафонов,Следственный комитет,ГИБДД,
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