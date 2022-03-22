Экс-сотрудника ДПС обвинили в получении 40 взяток на ₽47 млн

В Санкт-Петербурге бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России обвинили в получении 40 взяток на сумму более 47 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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По данным следствия, 39-летний подозреваемый вместе с 13 сообщниками-сослуживцами в период с 1 марта 2018 года по август 2019 получил более 40 взяток на общую сумму более 47 млн рублей. Взятки были получены от физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.

Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.