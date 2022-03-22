Пьяная россиянка попыталась уехать за границу по чужому паспорту и попалась

Правоохранительные органы задержали женщину, которая попыталась пересечь границу Абхазии и уехать из России по чужому паспорту. Об этом сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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По данным управления, 28-летняя гражданка России, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попалась пограничникам при попытке обмана с помощью документов, принадлежащих другому человеку. В отношении женщины заведено уголовное дело, следствие устанавливает мотивы ее поступка.