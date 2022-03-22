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1 час назад

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова

ТАССТАССиещё 15

Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

СК возбудил уголовное дело против Невзорова
Фото: ТАССТАСС

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"По данным следствия, Невзоров 9 марта на своей публичной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ", - сообщили в СК, напомнив, что Министерством обороны РФ официально объявлено о ложности этих сведений в интернете.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий", - добавили в СК.

Происшествия,Александр Невзоров,Следственный комитет,Минобороны России,
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