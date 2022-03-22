СК нашел новых подозреваемых в организации убийства Япончика

Следственный комитет России нашел новых подозреваемых в организации заказного убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик.
Как сообщает издание «ПраймКрайм» со ссылкой на источники, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских воров в законе Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Предполагается, что у них был и мотив, и оплаченное вознаграждение за организацию убийства.
Япончик был расстрелян в 2009 году у ресторана «Тайский слон» в Москве. Нападавший стрелял из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом из припаркованной на другой стороны Хорошевского шоссе «ГАЗели».
Следствие вскоре установило, что организатором убийства был вор в законе Илья «Махо» Симония, с которым у Япончика была долгая вражда. Сообщниками Симонии были пятеро человек - Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия, Астамур Бутба и Нузгар Папава, причем стрелял в Иванькова именно Бутба. В 2021 году Газзаев, Шадания и Джанашия предстали перед Московским городским судом, а Бутба и Папава скрылись на территории Абхазии, которая, согласно ее законодательству, не имеет права выдавать своих граждан.