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10 минут назад

СК нашел новых подозреваемых в организации убийства Япончика

Вероника Полынина

Следственный комитет России нашел новых подозреваемых в организации заказного убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик.

СК нашел новых подозреваемых в организации убийства Япончика
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает издание «ПраймКрайм» со ссылкой на источники, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских воров в законе Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Предполагается, что у них был и мотив, и оплаченное вознаграждение за организацию убийства.

Япончик был расстрелян в 2009 году у ресторана «Тайский слон» в Москве. Нападавший стрелял из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом из припаркованной на другой стороны Хорошевского шоссе «ГАЗели».

Следствие вскоре установило, что организатором убийства был вор в законе Илья «Махо» Симония, с которым у Япончика была долгая вражда. Сообщниками Симонии были пятеро человек - Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия, Астамур Бутба и Нузгар Папава, причем стрелял в Иванькова именно Бутба. В 2021 году Газзаев, Шадания и Джанашия предстали перед Московским городским судом, а Бутба и Папава скрылись на территории Абхазии, которая, согласно ее законодательству, не имеет права выдавать своих граждан.

Происшествия,Мераб Сухумский,Мераб Джангвеладзе,Вячеслав Иваньков,Следственный комитет,Мосгорсуд,
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