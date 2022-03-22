СК нашел новых подозреваемых в организации убийства Япончика

Следственный комитет России нашел новых подозреваемых в организации заказного убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик.

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Как сообщает издание «ПраймКрайм» со ссылкой на источники, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских воров в законе Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Предполагается, что у них был и мотив, и оплаченное вознаграждение за организацию убийства.

Япончик был расстрелян в 2009 году у ресторана «Тайский слон» в Москве. Нападавший стрелял из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом из припаркованной на другой стороны Хорошевского шоссе «ГАЗели».