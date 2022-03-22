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20 минут назад

Россиянин случайно сжег лес на почти полмиллиарда рублей

Lenta.ruLenta.ru

Жителя Пермского края признали виновным в уничтожении леса на сумму в почти полмиллиарда рублей. Суд отметил, что столь крупный ущерб мужчина нанес случайно, что не освободило россиянина от ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Россиянин сжег лес на полмиллиарда рублей
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Инцидент произошел в мае 2021 года. Россиянин пилил трубу и высек искру, от которой загорелась сухая трава, а после — и целый лес. Общая площадь возгорания составила более 292 гектаров, что эквивалентно площади 400 футбольных полей.

Суд приговорил россиянина к году исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в пользу государства, кроме того ему придется компенсировать причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил — у пермяка еще есть шанс его оспорить.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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