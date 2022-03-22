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1 час назад

В Анапе мошенник расплатился с курьерами поддельными чеками на 400 тысяч рублей

Анапское ЧерноморьеАнапское Черноморье

Серию мошенничеств совершил в Анапе 32-летний приезжий из Набережных Челнов.

В Анапе мошенник обманул службы доставки почти на полмиллиона рублей
Фото: Fotolia / leungchopanFotolia / leungchopan

Мужчина заказывал продукцию и обещал рассчитаться наличными с курьером. Но когда курьер привозил заказ, клиент показывал чек о якобы произведенной безналичной оплате, однако на счета организаций денежные средства так и не поступали.

Так мошеннику удалось сделать заказы в кафе и магазинах, а также оформить в аренду компьютер, электровелосипед, игровую приставку, три электроскутера и комплектующие к ним.

Технику и оборудование злоумышленник продал третьим лицам, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В целом он причинил ущерб десяти организациям на сумму свыше 400 тысяч рублей. Подозреваемый заключен под стражу.

Ему грозит наказание в виде заключения под стражу сроком до 5 лет, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествия,МВД России,
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