В Анапе мошенник обманул службы доставки почти на полмиллиона рублей

Серию мошенничеств совершил в Анапе 32-летний приезжий из Набережных Челнов.
Мужчина заказывал продукцию и обещал рассчитаться наличными с курьером. Но когда курьер привозил заказ, клиент показывал чек о якобы произведенной безналичной оплате, однако на счета организаций денежные средства так и не поступали.
Так мошеннику удалось сделать заказы в кафе и магазинах, а также оформить в аренду компьютер, электровелосипед, игровую приставку, три электроскутера и комплектующие к ним.
Технику и оборудование злоумышленник продал третьим лицам, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В целом он причинил ущерб десяти организациям на сумму свыше 400 тысяч рублей. Подозреваемый заключен под стражу.
Ему грозит наказание в виде заключения под стражу сроком до 5 лет, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.