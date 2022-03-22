В Анапе мошенник обманул службы доставки почти на полмиллиона рублей

Серию мошенничеств совершил в Анапе 32-летний приезжий из Набережных Челнов.

Фото: Fotolia / leungchopan Fotolia / leungchopan

Мужчина заказывал продукцию и обещал рассчитаться наличными с курьером. Но когда курьер привозил заказ, клиент показывал чек о якобы произведенной безналичной оплате, однако на счета организаций денежные средства так и не поступали.

Так мошеннику удалось сделать заказы в кафе и магазинах, а также оформить в аренду компьютер, электровелосипед, игровую приставку, три электроскутера и комплектующие к ним.

Технику и оборудование злоумышленник продал третьим лицам, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В целом он причинил ущерб десяти организациям на сумму свыше 400 тысяч рублей. Подозреваемый заключен под стражу.