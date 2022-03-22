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33 минуты назад

Москвич устроил стрельбу из автомата Калашникова

Елена Прошина

Москвич устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе столицы. Как сообщает «МВД Медиа», вечером четыре человека приехали на Audi на Ленинский проспект, где решили снять видеоролик.

В ходе съемок один из пассажиров авто достал из багажника охолощенное оружие и дважды выстрелил в воздух, после чего компания села обратно в автомобиль и скрылась. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать стрелявшего 24-летнего местного жителя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится под домашним арестом.

Напомним, что 15 марта в Химках неизвестный обстрелял ворота городского УМВД. Днем мужчина подъехал к воротам контроль-пропускного пункта полицейского участка, который находится на улице Гоголя. Он вышел из черной BMW и произвел несколько выстрелов по воротам, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал, стрелка разыскивают.

Происшествия,Видео,
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