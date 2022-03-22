Москвич устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на юго-западе столицы. Как сообщает «МВД Медиа», вечером четыре человека приехали на Audi на Ленинский проспект, где решили снять видеоролик.

В ходе съемок один из пассажиров авто достал из багажника охолощенное оружие и дважды выстрелил в воздух, после чего компания села обратно в автомобиль и скрылась. Через некоторое время сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать стрелявшего 24-летнего местного жителя.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемый находится под домашним арестом.