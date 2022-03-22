Мошенница Анна Делви наняла прислугу в тюрьме

Аферистка Анна Сорокина наняла сокамерницу в тюрьме для стирки ее одежды.

Фото: Richard Drew / AP Richard Drew / AP

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, наняла прислугу для выполнения рутинных обязанностей в тюрьме. На эту тему она высказалась в подкасте Call Her Daddy.

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Аферистка, которая обманула американцев на десятки тысяч долларов и жила в роскоши, поделилась в интервью подробностями о своей жизни в исправительном учреждении Альбион, находящегося в штате Нью-Йорк. Героиня материала призналась, что платила сокамернице зарплату, чтобы она занималась стиркой ее одежды.

«Если у тебя есть деньги, то тебе не нужно ничем заниматься, просто заплати другому. Все в тюрьме действительно думали, что я безумно богата», — уточнила Сорокина в беседе с ведущей.

По словам аферистки, она также приобретала у заключенных телефонные минуты, чтобы общаться с приятелями и не терять связь с внешним миром.

В марте прошлого года Анна Сорокина рассказала о своих миллионных гонорарах, которые она получила во время отбывания наказания за мошенничество. Сорокина объяснила, что все проведенные в заключении годы окупились, так как после освобождения ей начало поступать множество предложений от СМИ и медиакомпаний о сотрудничестве. Например, она получила 320 тысяч долларов (33 миллиона рублей по нынешнему курсу) от компании Netflix, которая выкупила права на экранизацию статьи New York Magazine о ее истории.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно, 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.