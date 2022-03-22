Суд признал Навального виновным по новому делу

Лефортовский суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

3 февраля стало известно, что Лефортовским судом Москвы зарегистрировано новое уголовное дело против Навального. По версии следствия, он похитил и потратил на личные нужды деньги, пожертвованные «Фонду борьбы с коррупцией»*.

Сегодня приговор блогеру оглашается в рамках выездного заседания суда в исправительной колонии №2.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», - зачитала решение судья Маргарита Котова.

Согласно приговору, суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Интерфакс».