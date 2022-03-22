Названа причина эвакуации на шахте «Листвяжная»

Причиной эвакуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало превышение углекислого газа при плановых ремонтных работах. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным ведомства, сегодня из шахты «Листвяжная» были эвакуированы находившиеся под землей работники.
«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В процессе эвакуации работники предприятия выведены на поверхность», - пояснили в прокуратуре.
В сообщении на сайте ведомства также отмечается, что на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка, которая находится на контроле прокуратуры области.
Напомним, что в ноябре 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
После трагедии президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса. Присутствующие на заседании председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» (компания-владелец «Листвяжной) Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за гибель людей. Позднее Михаил Федяев и еще три человека из числа руководства компании «СДС-Уголь» были задержаны.