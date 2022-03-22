Названа причина эвакуации на шахте «Листвяжная»

Причиной эвакуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало превышение углекислого газа при плановых ремонтных работах. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

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По данным ведомства, сегодня из шахты «Листвяжная» были эвакуированы находившиеся под землей работники.

«На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В процессе эвакуации работники предприятия выведены на поверхность», - пояснили в прокуратуре.

В сообщении на сайте ведомства также отмечается, что на место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка, которая находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, что в ноябре 2021 года в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).