Пропавший на Ставрополье ребенок найден мертвым на пустыре

Как сообщает региональная прокуратура , тело было обнаружено на пустыре вблизи города, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ). На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства смерти ребенка, расследование продолжается.

По информации Telegram-канала "112", перед исчезновением ребенок попал на камеры видеонаблюдения. Благодаря записям было восстановлено, что днем школьник ушел на прогулку с одноклассницей, но с девочкой так и не встретился. В 13.00 он остановился около подростков с собакой, после чего исчез. 18 марта в Иркутске пропала 14-летняя школьница, ее разыскивает полиция и волонтеры.