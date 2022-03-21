Пропавший на Ставрополье ребенок найден мертвым на пустыре

Тело пропавшего накануне 12-летнего ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено недалеко от города Невинномысск Ставропольского края, сообщает региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
Мальчик пропал 20 марта, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Ребенок был обнаружен мертвым в ходе проведения поисковых работ.
Как сообщает региональная прокуратура, тело было обнаружено на пустыре вблизи города, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ). На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства смерти ребенка, расследование продолжается.
По информации Telegram-канала "112", перед исчезновением ребенок попал на камеры видеонаблюдения. Благодаря записям было восстановлено, что днем школьник ушел на прогулку с одноклассницей, но с девочкой так и не встретился. В 13.00 он остановился около подростков с собакой, после чего исчез. 18 марта в Иркутске пропала 14-летняя школьница, ее разыскивает полиция и волонтеры.