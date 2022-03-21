Крушение самолета в Китае: что известно о трагедии

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР . Данных о погибших пока нет. Информацию о крушении подтвердило Управление гражданской авиации КНР. Согласно заявлению на официальном сайте ведомства, на борту находилось 132 человека - девять членов экипажа и 123 пассажира.

Как указывается в заявлении, Управление гражданской авиации КНР уже запустило механизм действия в экстренных ситуациях, на место происшествия направлена рабочая группа.

Предполагаемое место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Куньмина в 13:15 по местному времени (08:15 мск) и направлялся в Гуанчжоу . Около 14:20 (09:20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения пассажирского лайнера Boeing 737 на юге Китая.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как объект, похожий на самолет, стремительно летит вниз. При этом воздушное судно падает практически вертикально.

Пользователи социальной сети Weibo опубликовали кадры, якобы сделанные в Китае на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Их также публикует Telegram-канал «Китайский видеосалон», однако пока неизвестно, действительно ли видео сняли на месте трагедии.

Крушение Boeing 737 привело к лесному пожару. На кадрах можно увидеть обширную площадь возгорания и огромные столбы дыма, которые поднимаются от места аварии. Пользователи китайской соцсети Weibo отмечают, что пока подлинность кадров вызывает сомнения, от официальных китайских СМИ никаких видеоматериалов еще не поступало.

Авиакатастрофы чаще случаются при взлете и посадке самолета, так как это самые сложные элементы полета, рассказал «Ленте.ру» заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Он назвал возможные причины крушения пассажирского Boeing 737 посреди рейса.

«Незначительная часть крушений происходит уже в самом полете: это может быть столкновение воздушных судов, отказ двух двигателей, замерзание топлива, отказ каких-то систем, отказ навигации и, естественно, террористические акты никто не исключал. Все может быть», — отметил он.

Отказ двигателя мог стать причиной катастрофы пассажирского самолета авиакомпания China Eastern Airlines. Об этом в понедельник сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао".

Как отметил авиационный эксперт, главный редактор издания Aerospace Knowledge Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков.

"Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом", - отметил он.

"После этого самолет стремительно начал терять высоту, что и привело к катастрофе. Это очень серьезный технический сбой", - добавил эксперт. "Для того, чтобы говорить о конкретных причинах, необходимо изучить данные черных ящиков", - добавил Ван Янъань.

Это ЧП стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 12 лет. В 2010 году выполнявший рейс VD8387 из Харбина в Ичунь лайнер "Эмбраер-190" в условиях тумана проскочил взлетно-посадочную полосу и упал на землю, после чего его корпус разделился на две части и загорелся. Всего в самолете находились 96 человек, 44 из них погибли и 52 получили ранения.

Власти Китая сообщили, что потушили лесной пожар на месте крушения Boeing 737 компании China Eastern Airlines ("Китайская восточная авиакомпания"). Китайские государственные СМИ сообщили, что Boeing 737-800, выполнявший внутренний рейс из города Куньмин в Гуанчжоу MU5735, разбился в провинции Гуанси, вызвав большой пожар на склоне горы, в которую врезался.

В сообщениях говорится, что спасательные команды находились рядом с местом крушения, которое горело, но о жертвах не сообщается. Не было ясно, что стало причиной аварии. Управление гражданской авиации Китая (CAAC) заявило, что самолет потерял связь над городом Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. На кадрах, циркулирующих в сети и опубликованных официальным государственным СМИ People's Daily, виден столб дыма, вырывающийся из горного района. Другие снимки показывают сильное пламя на месте крушения, а также обломки самолета с видимым названием авиакомпании.

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines вылетел из Куньмина в 13:00, но не достиг запланированного пункта назначения в Гуанчжоу. Данные отслеживания полета показывают, что самолет упал к юго-западу от Учжоу незадолго до 14:30 по местному времени.

По данным трекеров полетных данных, это шестилетний Boeing 737-800, который является одним из самых распространенных пассажирских самолетов в мире. Он отличается от 737 Max, который был остановлен во всем мире после двух катастроф со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах.

Показатели безопасности авиационной отрасли Китая были одними из лучших в мире за последнее десятилетие, отмечает Reuters. По данным Aviation Safety Network, последняя авиакатастрофа в Китае со смертельным исходом произошла в 2010 году, когда 44 из 96 человек на борту погибли: региональный самолет Embraer E-190 авиакомпании Henan Airlines разбился на подлете к аэропорту Ичунь в условиях плохой видимости.

Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта 737 на юге Китая, сообщает ЦТК.

«Си Цзиньпин поручил немедленно активизировать механизм действий в экстренных ситуациях, приложить все силы для организации поисково-спасательных работ, надлежащим образом ликвидировать последствия», — приводит сообщение РИА Новости.

Один из пассажиров потерпевшего крушение в Китае Boeing 737 рассказал, что опоздал на рейс и сдал свой билет. Об этом стало известно Telegram-каналу «Китайский видеосалон».

Канал выложил скриншот с экрана телефона везучего пассажира с уведомлением о сдаче билета. По данным «Китайского видеосалона», этот человек должен был стать 133-м на борту упавшего самолета. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее управление авиации КНР уточнило, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского Boeing 737 были 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.

Авиакомпания China Eastern приостановила полеты на всех самолетах Boeing 737-800 после авиакатастрофы на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, после крушения воздушного судна перевозчик принял решение временно не выполнять рейсы самолетами Boeing 737-800. Лайнеры, которые в настоящий момент находятся в воздухе, будут также оставаться на земле.

Акции американской компании Boeing на предварительных торгах 21 марта рухнули на 7% на фоне новости о крушении пассажирского самолёта в Китае. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. Сообщалось, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 133 человека.

Акции компании потеряли чуть больше 7% и подешевели до $179,3 за штуку.

Российское Генконсульство в Гуанчжоу не располагает информацией о присутствии россиян на борту Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости.