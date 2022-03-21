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23 минуты назад

Блогер Эдвард Бил получил реальный срок

Елена Прошина

Пресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор просила приговорить Эдуарда Биля (настоящее имя блогера, - прим.) к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима. На суде блогер полностью признал вину и заявил, что готов служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи.

Бил был взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Часть наказания в рамках предыдущего приговора Бил успел отбыть. В этой связи судья зачла это время. Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у него двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. Защита блогера намерена обжаловать приговор, т.к. считает его незаконным.

"Начали борзеть": Эдвард Бил о требующих компенсации после ДТП

Напомним, 1 апреля 2021 года Эдвард Бил за рулем синей «Ауди RS6» спровоцировал массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадали пять машин. 14 июля суд приговорил блогера к 2 годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года. Это решение было обжаловано.

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