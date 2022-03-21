Блогер Эдвард Бил получил реальный срок

Пресненский суд Москвы приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима блогера Эдварда Била, спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор просила приговорить Эдуарда Биля (настоящее имя блогера, - прим.) к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима. На суде блогер полностью признал вину и заявил, что готов служить на благо страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи.

Бил был взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Часть наказания в рамках предыдущего приговора Бил успел отбыть. В этой связи судья зачла это время. Смягчающими обстоятельствами суд учел наличие у него двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба. Защита блогера намерена обжаловать приговор, т.к. считает его незаконным.