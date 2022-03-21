Осужденный на 13 лет налетчик из Петербурга оказался контрразведчиком и обжаловал приговор

Суд отменил приговор предпринимателю, более 20 лет жившему под чужим именем на Кубани и осужденному в декабре на 13 лет колонии за разбойное нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге в 1997 году. Мужчина заявил, что работал на военную контрразведку и помог предотвратить деятельность крупной преступной группировки, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд приговор Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга [в отношении Геннадия Лося] отменил, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор был обжалован и защитой, и обвинением. Военный прокурор просил дополнить его уточнениями в описательно-мотивировочной и резолютивной частях. Адвокат полагал, что приговор слишком суров и также просил об изменении или отмене решения.
Сам осужденный заявил ходатайство о расторжении досудебного соглашения, так как следственные органы, по словам Лося, ввели его в заблуждение, не передав обвинению и суду важную часть его показаний. Как утверждает фигурант, следствие использовало информацию о нем из материалов СМИ и показаний соучастников, в то же время он пытался донести, что "все время работал на военную контрразвездку". В заседании Лось заявил, что помог раскрыть дело о хищении оружия и предотвратить деятельность крупной преступной группировки, а кроме того сообщил, что на него совершалось покушение.
Осужденный отметил, что "никогда ни в какой преступной группировке не был", а после преступления неоднократно выполнял задания органов контрразведки, поэтому готов понести наказание, но "справедливое".
Приговор Геннадию Лосю вынесли в начале декабря 2021 года. Мужчину признали виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, а также приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного паспорта гражданина России.
В решении суда говорилось, что в 1997 году Лось организовал преступную группу, в которую вошли еще три человека (один умер, двое других осуждены в 2005 и 2015 годах). 2 июля 1997 года грабители, вооружившись пистолетами ТТ, совершили разбойное нападение на инкассатора у дома 31 по Нарвскому проспекту. Потерпевший был ранен и умер в больнице вскоре после происшествия, а бандиты, похитив три инкассаторские сумки с 225 тыс. рублей, скрылись с места преступления. В 2002 году Лось, уже будучи объявлен в розыск, приобрел поддельный российский паспорт на имя Дениса Давыдова. Его он предъявлял представителям госорганов, использовал в передвижениях по стране. Под новым именем мужчина зарегистрировал брак, родил сына, открыл несколько банковских счетов и оформился как индивидуальный предприниматель, а в 2017 году даже обновил поддельный паспорт якобы по достижении 45 лет.