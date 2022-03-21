Лесной пожар возник на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что полыхает лес в гористой местности. Над местом авиакатастрофы поднимаются клубы белого дыма, видны языки пламени.

«Судьба 133 человек, находившихся на борту, пока неизвестна», - отмечает Mash.

По информации национального телевидения Китая, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Ведется поисково-спасательная операция. При этом в СМИ уже появились кадры обломков лайнера, которые сделали местные жители.

Информации о погибших и раненных в результате крушения Boeing 737 пока нет.