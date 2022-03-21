Суд начал рассматривать иск о признании Meta экстремистской организацией

Тверской суд Москвы начал рассматривать иск Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора. Интересы Meta представляют два адвоката.
Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. На ситуацию отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа компании Meta в России в будущем маловероятна. По его мнению, организация заигралась с правилами и манипулированием.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.