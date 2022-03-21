Самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая . Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило РИА Новости .

Информации о погибших пока нет.

Издание привело видео, на котором снято предполагаемое место падения лайнера в горной местности. На кадрах видно, что над лесом поднимаются клубы белого дыма. При этом очевидцы крушения Boeing 737 стали публиковать видео с обломками самолета. На месте падения проводятся поисково-спасательные