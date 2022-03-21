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17 минут назад

Пассажирский самолет потерпел крушение на юге Китая

Алиса Селезнёва

Самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило РИА Новости.

Информации о погибших пока нет.

На борту разбившегося самолета находились 133 человека, пишет «Говорит Москва».

Издание привело видео, на котором снято предполагаемое место падения лайнера в горной местности. На кадрах видно, что над лесом поднимаются клубы белого дыма. При этом очевидцы крушения Boeing 737 стали публиковать видео с обломками самолета. На месте падения проводятся поисково-спасательные

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Происшествия,Видео,Boeing,
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