Прорыв теплотрассы: в Ростове-на-Дону 13 человек получили ожоги

Госпитализация потребовалась 13 жителям Ростова-на-Дону из-за прорыва теплотрассы и попадания кипятка в квартиры. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.
"Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек. По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.
На время проведения аварийно-восстановительных работ до 18:00 мск понедельника без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом по улице 2-я Краснодарская. К устранению последствий аварии привлечено 48 человек, задействовано 16 единиц техники.