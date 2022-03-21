Прорыв теплотрассы: в Ростове-на-Дону 13 человек получили ожоги

"Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек. По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.