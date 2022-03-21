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1 час назад

В Ростове-на-Дону госпитализировали 13 человек с ожогами после прорыва теплотрассы

ТАССТАССиещё 17

Госпитализация потребовалась 13 жителям Ростова-на-Дону из-за прорыва теплотрассы и попадания кипятка в квартиры. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Прорыв теплотрассы: в Ростове-на-Дону 13 человек получили ожоги
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской областиГУ МЧС России по Ростовской области

"Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 18, в 01:20 мск поступила информация о порыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек. По состоянию на 03:30 мск эвакуированные жильцы вернулись в квартиры. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.

На время проведения аварийно-восстановительных работ до 18:00 мск понедельника без теплоснабжения останется один 25-этажный жилой дом по улице 2-я Краснодарская. К устранению последствий аварии привлечено 48 человек, задействовано 16 единиц техники.

Происшествия,МЧС России,
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