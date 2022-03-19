В Москве задержали мужчину за попытку ограбить банк

В Москве мужчина пришел в отделение банка с муляжом гранаты и требовал 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

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«На место незамедлительно были направлены экипажи Росгвардии. В ходе переговоров с правонарушителем росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом», — рассказали в ведомстве.

Правоохранителям удалось обезвредить и задержать злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Источник агентства в правоохранительных органах при этом рассказал, что задержанный, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что в Санкт-Петербурге актер Андрей Божанов, снимавшийся в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», попытался с пистолетом ограбить офис банка. Деньги он не получил и удалился. Его задержали спустя несколько часов.

До этого в подмосковной Ивантеевке при попытке взломать банкомат погиб один из двух грабителей. Второй злоумышленник, предположительно, скрылся с места преступления.