Полиция задержала координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и еще одного члена организации Евгения Ефремова за проведение в Москве опроса о спецоперации РФ на Украине . Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виолетта Волкова .

"Члены "Левого фронта" Сергей Удальцов и Евгений Ефремов были задержаны в Москве, вблизи метро "Университет". Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций", - сказала Волкова.

Адвокат утверждает, что полиция задержала его "якобы по жалобе граждан на то, что Удальцов и Ефремов пристают к людям на улице". По ее словам, Удальцов находится в ОМВД "Раменки".