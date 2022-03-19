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1 час назад

В Москве задержали лидера "Левого фронта" за опрос о спецоперации России на Украине

ТАССТАССиещё 3

Полиция задержала координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и еще одного члена организации Евгения Ефремова за проведение в Москве опроса о спецоперации РФ на Украине. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

"Члены "Левого фронта" Сергей Удальцов и Евгений Ефремов были задержаны в Москве, вблизи метро "Университет". Они проводили опрос прохожих о спецоперации на Украине. Сергей придерживается патриотических позиций", - сказала Волкова.

Адвокат утверждает, что полиция задержала его "якобы по жалобе граждан на то, что Удальцов и Ефремов пристают к людям на улице". По ее словам, Удальцов находится в ОМВД "Раменки".

Происшествия,Видео,Виолетта Волкова,Сергей Удальцов,Евгений Ефремов,
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