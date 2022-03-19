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46 минут назад

В Геленджике два человека погибли при обрушении стены отеля

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В Геленджике два человека погибли при обрушении стены строящегося корпуса отеля. Об этом в субботу, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

В Геленджике два человека погибли при обрушении стены отеля
Фото: ShutterstockShutterstock

Как уточнили в ведомстве, речь идет о здании отеля «Альянс» на улице Маячной, который находится на реконструкции. В ходе работ по строительству спального корпуса обрушилась стена третьего этажа.

В результате двое рабочих, которые занимались прокладкой силового кабеля, погибли на месте. Им было 42 и 48 лет. Еще один человек, 36-летний бульдозерист, получил травмы и был госпитализирован.

О причинах произошедшего не сообщается. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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