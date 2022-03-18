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1 час назад

В Дагестане арестовали подбросивших девушке наркотики полицейских

Lenta.ruLenta.ru

В Дагестане суд арестовал четверых сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД России в Махачкале, которые подбросили местной жительнице наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Расул Темирбеков.

В Дагестане арестовали подбросивших девушке наркотики полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемые потребовали от 27-летней девушки признаться в незаконном хранении наркотиков, угрожая насилием. Получив отказ, один из полицейских вложил пакет с запрещенным веществом в карман брюк россиянки.

В зависимости от роли каждого полицейских обвинили в незаконном обороте оружия, служебном подлоге, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия.

Следователи продолжают расследование и устанавливают других возможных участников преступного сообщества.

Происшествия,Расул Темирбеков,МВД России,Следственный комитет,
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