Российский бизнесмен погиб в ДТП под Петербургом

Российский бизнесмен, совладелец Stroganoff Group и бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков погиб в аварии на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Об этом в пятницу, 18 марта, пишет Mash на Мойке в своем Telegram-канале.

Фото: sporting.ru sporting.ru

Инцидент произошел накануне, 17 марта, около 10 утра. Носков врезался на своем автомобиле «Porsche» в остановившуюся на аварийке «Mazda», у которой пробило колесо. За рулем находилась 28-летняя москвичка. Она вышла из автомобиля, чтобы оценить состояние шины и диска. В этот момент в ее машину на скорости влетел Носков. «Mazda» покатилась прямо на девушку.

В результате она погибла под колесами собственного автомобиля. Сам предприниматель также погиб на месте от полученных травм.

По данным «Фонтанки», в 2021 году Носков привлекался к административной ответственности за превышение скорости 13 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.