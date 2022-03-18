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20 минут назад

Суд приговорил экс-главу Раменского района Подмосковья к 9,5 года колонии

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Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Экс-главу Раменского района приговорили к 9,5 годам колонии
Фото: Андрей Кулаков / VKАндрей Кулаков / VK

"Суд приговорил Кулакова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.

Присяжные 11 марта единогласно признали Кулакова виновным. Перед ними также ставился вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения: тут голоса разделились поровну, трое были за и трое против. По словам адвоката, в такой ситуации, согласно УПК, выносится наиболее благоприятное решение. Прокурор просила приговорить Кулакова к девяти годам и 10 месяцам колонии строго режима.

Кулаков был задержан 31 мая 2019 года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.

Присяжные оправдали Кулакова и он был освобожден из-под стражи, а 23 декабря Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил его и направил дело на новое рассмотрение. После этого экс-чиновника снова отправили под арест.

Происшествия,Андрей Кулаков,
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