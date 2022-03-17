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1 час назад

Погони со стрельбой за пьяными водителями попали на видео

Александр Кузьмин

В Татарстане и Саратовской области полицейские применили оружие для остановки машин, управлявшихся нетрезвыми водителями. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры происшествий.

В Азнакаевском районе Татарстана водитель «Лады» был замечен сотрудниками полиции при совершении опасных маневров на дороге. Он проигнорировал требования правоохранителей остановиться и попытался скрыться от них.

«В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ “О полиции” сотрудник полиции применил табельное оружие. Правонарушитель проигнорировал предупредительные выстрелы, и тогда полицейский несколько раз выстрелил по колесам машины. После этого автомобиль был остановлен, и водитель задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Второй такой инцидент произошел в Энгельсском районе Саратовской области.

«Скрываясь от экипажа, водитель ВАЗ-2115 выезжал на полосу встречного движения и совершал резкие маневры. Применив оружие, инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и задержали мужчину. Он был в нетрезвом состоянии. С учетом повторности правонарушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила Ирина Волк.

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