Погони со стрельбой за пьяными водителями попали на видео

«В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ “О полиции” сотрудник полиции применил табельное оружие. Правонарушитель проигнорировал предупредительные выстрелы, и тогда полицейский несколько раз выстрелил по колесам машины. После этого автомобиль был остановлен, и водитель задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.