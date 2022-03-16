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1 час назад

Задержание контрабандистов янтаря показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском регионе задержаны подозреваемые в незаконном вывозе из России двух крупных партий янтаря-сырца. Установлено, что летом 2021 года злоумышленники вывезли в Китай около 100 килограммов янтаря стоимостью более 4,5 миллионов рублей.

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России и ФСБ России, с привлечением сил Росгвардии на территории Московского региона и Калининградской области проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъято свыше 300 килограммов расфасованного и подготовленного для отправки за рубеж янтаря-сырца, бланки международных транспортных накладных, черновые записи, денежные средства в размере 30 миллионов рублей и 86 тысяч долларов США, планшетные компьютеры с кошельками криптовалют, используемых для расчетов между покупателями и продавцами», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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