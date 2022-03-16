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1 час назад

Трехлетняя девочка упала с лестницы в частном детском саду. Видео

Александр Кузьмин

В частном детском саду Махачкалы трехлетняя девочка упала с лестницы. Видео публикует telegram-канал «ЧП в Нижневартовске».

На кадрах видно, как маленький ребенок старается аккуратно спуститься по лестнице, держась за перила. Внезапно юная воспитанница поскальзывается и падает вниз между перил. Ребенок был доставлен в детскую реанимацию клинической больницы имени Н.М. Кураева. По сообщениям врачей у девочки черепно-мозговая травма. По прибытию она сразу была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких.

«На сегодняшний день состояние девочки без ухудшений, остается стабильно тяжелое, крайне тяжелое, но без ухудшений. Продолжает получать свою интенсивную терапию», - отмечает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Марият Ахмедханова.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших вред здоровью ребенка.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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