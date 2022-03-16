На кадрах видно, как маленький ребенок старается аккуратно спуститься по лестнице, держась за перила. Внезапно юная воспитанница поскальзывается и падает вниз между перил. Ребенок был доставлен в детскую реанимацию клинической больницы имени Н.М. Кураева. По сообщениям врачей у девочки черепно-мозговая травма. По прибытию она сразу была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких.