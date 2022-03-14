ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы впервые с начала военной операции на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Лефортовский суд Москвы арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Лефортовском суде Москвы сообщили ТАСС, что ФСБ задержала гражданина РФ и ходатайствует перед судом о его аресте по подозрению в государственной измене.