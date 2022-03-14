Замглавы отдела судебных приставов задержали за доведение подчиненного до суицида

Следователи задержали заместителя начальника отдела судебных приставов по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы Яна Початкова по подозрению в доведении до самоубийства своего подчиненного Джамиля Ахундова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы потерпевших.
"Органами Следственного комитета России по СЗАО города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела судебных приставов по СЗАО Москвы Початкова Я. В. по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Початков Я. В. в настоящее время задержан, ему готовятся предъявить обвинение", - сказал адвокат.
По его словам, доследственная проверка в отношении Початкова длилась восемь месяцев и закончилась возбуждением дела.
В июле 2021 года в Хорошевском районном суде Москвы покончил с собой судебный пристав Ахундов.
"По версии следствия, Початков своими действиями целенаправленно довел погибшего до самоубийства", - заявил адвокат.