Замглавы отдела судебных приставов задержали за доведение подчиненного до суицида

"Органами Следственного комитета России по СЗАО города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела судебных приставов по СЗАО Москвы Початкова Я. В. по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Початков Я. В. в настоящее время задержан, ему готовятся предъявить обвинение", - сказал адвокат.