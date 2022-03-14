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15 минут назад

В Москве задержали замглавы отдела судебных приставов за доведение подчиненного до суицида

ТАССТАСС

Следователи задержали заместителя начальника отдела судебных приставов по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы Яна Початкова по подозрению в доведении до самоубийства своего подчиненного Джамиля Ахундова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Пашков, представляющий интересы потерпевших.

Замглавы отдела судебных приставов задержали за доведение подчиненного до суицида
Фото: ТАССТАСС

"Органами Следственного комитета России по СЗАО города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела судебных приставов по СЗАО Москвы Початкова Я. В. по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Початков Я. В. в настоящее время задержан, ему готовятся предъявить обвинение", - сказал адвокат.

По его словам, доследственная проверка в отношении Початкова длилась восемь месяцев и закончилась возбуждением дела.

В июле 2021 года в Хорошевском районном суде Москвы покончил с собой судебный пристав Ахундов.

"По версии следствия, Початков своими действиями целенаправленно довел погибшего до самоубийства", - заявил адвокат.

Происшествия,Максим Пашков,Следственный комитет,
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