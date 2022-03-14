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46 минут назад

Русский дом в Брюсселе эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Персонал Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Брюсселе был эвакуирован в понедельник в течение почти четырех часов из-за ложной угрозы взрыва. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра Вера Бунина.

Русский дом в Брюсселе эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня около 10:00 (12:00 мск) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано. Мы немедленно обратились в полицию, которая очень оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал центра и обследовала здание на предмет взрывчатки. Бомба не обнаружена. Мы уже смогли вернуться к работе", - заявила она.

Происшествия,Вера Бунина,
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