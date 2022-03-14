Русский дом в Брюсселе эвакуировали из-за угрозы взрыва

"Сегодня около 10:00 (12:00 мск) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано. Мы немедленно обратились в полицию, которая очень оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал центра и обследовала здание на предмет взрывчатки. Бомба не обнаружена. Мы уже смогли вернуться к работе", - заявила она.