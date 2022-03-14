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1 час назад

Обвиняемый в убийстве модели Ведлер объяснил свой поступок

Елена Прошина

Бывший бойфренд модели Гретты Ведлер, который полностью признал вину в ее убийстве, объяснил причину произошедшего. Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, конфликт начался из-за финансовых и бытовых разногласий.

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер объяснился
Фото: InstagramInstagram

В ходе допроса мужчина признался, что задушил свою девушку в московском отеле. После совершения преступления он спрятал тело Ведлер в чемодан и увез его в Липецк, где спрятал, а также скрыл следы произошедшего в номере.

В деле об убийстве модели Гретты Ведлер появилась новая деталь

Напомним, что об исчезновении Ведлер стало известно в конце февраля 2021 года. В полицию обратился знакомый девушки, который заявил, что не может с ней связаться. По его словам, незадолго до исчезновения модели ее возлюбленный украл у нее 150 тысяч рублей, а также преследовал и угрожал расправой.

Перед инцидентом Ведлер переехала жить в отель в Москве — предположительно, чтобы защититься от своего избранника.

Позднее тело 23-летней Ведлер обнаружили в Липецке в чемодане в багажнике автомобиля.

Происшествия,Видео,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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