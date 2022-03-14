Омский суд отменил приговор мужчине, истязавшему двух детей

Омский областной суд по апелляции прокуратуры отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело жителя Омска Эдуарда Юнусова, который истязал и бросал на пол с высоты своего роста двух малолетних детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области.

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Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура потребовала отменить решение суда, который приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы, прекратив уголовное преследование по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних за примирением сторон. Время нахождения под стражей было зачтено в срок заключения, поэтому мужчина был признан полностью отбывшим наказание. Дело было возбуждено в начале прошлого года после публикации в омских группах соцсетей видео, на котором мужчина по очереди поднимает плачущих мальчика и девочку и кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

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"Омский областной суд согласился с позицией прокуратуры и отменил судебные акты, дело направлено в районный суд для пересмотра в ином составе суда", - сообщила пресс-служба.

В прокуратуре отметили, что настаивают на приговоре в 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сторона обвинения также считает, что мать детей, изменив свои показания в суде относительно их истязания и подав ходатайство о прекращении уголовного преследования, нанесла ущерб их интересам. При этом ходатайство прокуратуры о замене законного представителя несовершеннолетних, занявшего сторону обвиняемого, оставлено без удовлетворения. Также суд не учел отягчающее обстоятельство, что один из детей являлся родным ребенком преступника. Это позволило назначить ему более мягкое наказание.

Ранее суд установил, что 23 января 2021 года 45-летний Юнусов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой бросил на пол с высоты собственного роста 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына, которые получили синяки и ссадины. Это засняла на телефон супруга мужчины. Она отправила ролик родственнице, разместившей видео в соцсетях.