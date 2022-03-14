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1 час назад

Мужчина признался на видео в краже топлива на 3 млн рублей

Александр Кузьмин

Полицейские в Подмосковье раскрыли кражу 60 тонн дизельного топлива стоимостью примерно 3 миллиона рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры с признаниями подозреваемого в совершенном преступном деянии.

«Установлено, что злоумышленник при увольнении из организации присвоил топливную карту, принадлежащую фирме. После чего в течение трёх месяцев заправлял различные автомобили дизельным топливом и за свои услуги получал от водителей наличные денежные средства. Всего правонарушитель похитил примерно 60 тонн топлива на сумму около 3 миллионов рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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