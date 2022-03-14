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1 час назад

В Казахстане назвали число погибших в ходе январских беспорядков

Lenta.ruLenta.ru

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов назвал число погибших в результате массовых беспорядков в январе этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Названо число погибших в ходе беспорядков в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в результате демонстраций погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Помимо этого, генпрокурор рассказал, что в ходе беспорядков пострадали 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал публично раскрыть итоги расследования о произошедших в январе 2022 года массовых беспорядках в республике. Глава Казахстана расскажет о них в президентском послании в марте, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

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