Названо число погибших в ходе беспорядков в Казахстане

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов назвал число погибших в результате массовых беспорядков в январе этого года. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, в результате демонстраций погибли 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Помимо этого, генпрокурор рассказал, что в ходе беспорядков пострадали 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.