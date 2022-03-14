В даркнет слили данные банковских карт россиян

На ряде интернет-ресурсов обнаружили данные более чем 100 тыс. карт клиентов российских банков, выяснили специалисты сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и компании Infosecurity. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь о находках, сделанных на теневых форумах, в даркнете. Выявлено не менее одной попытки продажи сведений банковских карт, уточнил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Управляющий RTM Group Евгений Царев считает, что действительно есть рост утечек данных банковских клиентов из РФ. Однако в распоряжение мошенников реквизиты попали давно, уверен он. За последние три-четыре дня возникло много объявлений на теневом рынке о продаже данных по картам, заключил Царев.

Массовые попытки списания средств злоумышленниками со счетов российских клиентов наблюдались с 26 февраля, добавили в издании.

В настоящий момент подробности произошедшей утечки данных карт не приводятся.