В деле об убийстве модели Гретты Ведлер появилась новая деталь

Убийца модели Гретты Ведлер мог вести переписку от ее имени, когда она уже была мертва. Об этом рассказал знакомый девушки, сообщает РЕН ТВ.

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По его словам, после исчезновения девушки, в соцсетях и мессенджерах изменился ее стиль общения. Она перестала записывать видеосообщения и придумывала странные отговорки.

«Были только обычные сообщения и отговорки, почему она не может говорить. Максимально тупые для XXI века: камера сломалась, звук плохой. Вопросы, ответы на которые может знать только она, просто игнорировались», – рассказал приятель модели.

От имени девушки его также попросили забронировать отель в Джакарте, но когда он позвонил туда, ответили, что девушка не заселялась. Через некоторое время он узнал, что Гретта вообще не покидала пределы России.

«Тогда я уже понял, что со мной все это время общалась не она, начиная с 24 февраля», – сказал друг жертвы.

По его словам, Гретта периодически жаловалась на своего экс-бойфренда и говорила об угрозах с его стороны. В отношениях они состояли еще со школы.

Тело 23-летней модели Гретты Ведлер, пропавшей без вести год назад нашли в багажнике автомобиля в Липецке. Подозреваемый в убийстве задержан.