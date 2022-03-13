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1 час назад

В Москве обнаружили тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями

ТАССТАССиещё 6

Тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на Средней Первомайской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также контролирует принятие процессуальных решений по данному факту.

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В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело, подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу", - сказала она.

Происшествия,Видео,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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