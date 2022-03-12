В Британии конфисковали еще один частный самолет россиянина

Британские власти в рамках антироссийских санкций конфисковали ещё один частный самолёт, возможно, принадлежащий гражданину РФ. Об этом сообщил глава Минтранса Британии Грант Шэппс, передает ТАСС.
«Этим утром я задержал частный самолёт в аэропорту Лутон близ Лондона до того, пока я не буду уверенным в том, что его полёт не станет нарушением наших санкций против России», — заявил чиновник.
Он отметил, что ни одному самолёту, «связанному с Россией», не разрешается летать на территории Британии, и в стране за этим «тщательно следят».
Ранее в Лондоне рассказали о конфискации лайнера Bombardier, который принадлежит главе инвестиционной компании Millhouse Capital UK, гражданину РФ Евгению Швидлеру. Частный самолет прибыл на аэродром Фарнборо на юго-востоке Англии 4 марта из американского штата Нью-Джерси и должен был отправиться в Дубай.