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1 час назад

В Британии конфисковали еще один частный самолет россиянина

Елена Прошина

Британские власти в рамках антироссийских санкций конфисковали ещё один частный самолёт, возможно, принадлежащий гражданину РФ. Об этом сообщил глава Минтранса Британии Грант Шэппс, передает ТАСС.

В Британии конфисковали еще один частный самолет россиянина
Фото: ReutersReuters

«Этим утром я задержал частный самолёт в аэропорту Лутон близ Лондона до того, пока я не буду уверенным в том, что его полёт не станет нарушением наших санкций против России», — заявил чиновник.

Он отметил, что ни одному самолёту, «связанному с Россией», не разрешается летать на территории Британии, и в стране за этим «тщательно следят».

Ранее в Лондоне рассказали о конфискации лайнера Bombardier, который принадлежит главе инвестиционной компании Millhouse Capital UK, гражданину РФ Евгению Швидлеру. Частный самолет прибыл на аэродром Фарнборо на юго-востоке Англии 4 марта из американского штата Нью-Джерси и должен был отправиться в Дубай.

Происшествия,Евгений Швидлер,Минтранс РФ,
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