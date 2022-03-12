Россиян предупредили о грядущих атаках телефонных мошенников

«Мы ожидаем, что на фоне общей напряженности и неопределенности злоумышленники, находящиеся на территории России и других стран, где хорошо владеют русским языком, интенсифицируют и разовьют свою деятельность, ориентируясь на информационную повестку», - сказала эксперт.