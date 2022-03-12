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14 минут назад

Россиян предупредили о грядущих атаках телефонных мошенников

Елена Прошина

Телефонные мошенники, переставшие массово обзванивать россиян, скоро вновь увеличат интенсивность атак. Об этом заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пишет «Прайм».

Россиян предупредили о грядущих атаках телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт считает, что снижение звонков связано с последними событиями вокруг Украины. Ранее из этой страны проводилось множество обзвонов с методом социальной инженерии.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Лазарева предупредила, что «это лишь передышка» и «свято место пусто не бывает».

«Мы ожидаем, что на фоне общей напряженности и неопределенности злоумышленники, находящиеся на территории России и других стран, где хорошо владеют русским языком, интенсифицируют и разовьют свою деятельность, ориентируясь на информационную повестку», - сказала эксперт.

По ее словам, сейчас увеличилось количество вредоносных рассылок по электронной почте, содержащих фишинговые ссылки.

Ранее специалисты рассказали, что в Рунете появляется все больше поддельных сайтов популярных торговых марок, которые прекратили работать в России.

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