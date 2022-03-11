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23 минуты назад

Вдову рэпера Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), возбудили новое дело. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Юрия Авдеева.

Вдову Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Защитник сказал, что женщине вменяют совершение преступления по статье 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ. Авдеев добавил, что его могут объединить с делом об убийстве, расследование которого завершилось 10 января в Петербурге.

16 декабря стало известно о прекращении дела против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей его убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. Она уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.

Происшествия,Юрий Авдеев,
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