Вдову Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего

В отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), возбудили новое дело. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Юрия Авдеева.

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Защитник сказал, что женщине вменяют совершение преступления по статье 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ. Авдеев добавил, что его могут объединить с делом об убийстве, расследование которого завершилось 10 января в Петербурге.

16 декабря стало известно о прекращении дела против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей его убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.