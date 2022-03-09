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47 минут назад

Пышная прическа спасла жизнь заключенному

Lenta.ruLenta.ru

Пышная прическа спасла жизнь одного британского заключенного во время нападения другого. Об этом сообщает Metro.

Пышная прическа спасла жизнь заключенному
Фото: CCTVCCTV

Инцидент произошел в мае 2021 года в тюрьме острова Портленд, графство Дорсет. По данным следствия, 20-летний Уильям Перри подкрался к 28-летнему Харли Йервуду, когда тот разговаривал по тюремному телефону с сыном, и нанес ему удар по голове камнем, который, видимо, пронес с улицы под одеждой.

Травма Йервуда оказалась настолько серьезной, что его до сих пор преследуют головные боли и психологические проблемы. Однако медсестра тюрьмы, осматривавшая мужчину после инцидента, заявила, что ему крупно повезло, так как он носит дреды, а в момент нападения они были собраны в пучок под мягкой шапкой. Если бы не пышная прическа, заключенный мог бы получить куда более серьезные увечья.

Йервуд отбывает девятилетний срок за вооруженное ограбление, совершенное с сообщниками в 2019 году. Уильям Перри после нападения был переведен в другую тюрьму. Он утверждает, что атаковал на Йервуда, желая отомстить за нанесенную обиду.

Несмотря на то, что на новом месте заключения Перри получил блестящие характеристики от сотрудников за примерное поведение, к его двухлетнему сроку были добавлены еще два года и четыре месяца. «Просто стечение обстоятельств, что ваша жертва не пострадала более серьезно», — заявил во время заседания судья Роберт Поусон.

Ранее сообщалось, что заключенный из Великобритании похвастался смягченными условиями содержания и вызвал недовольство соотечественников. Преступник показал, что в его камере есть большой телевизор, кожаное кресло и множество брендовых вещей.

Происшествия,В мире,Уильям Перри,
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