СКР возбудил дело после пропажи троих школьников в Смоленске

Следственный комитет России (СКР) по Смоленской области после пропажи двоих 8-летних и одного 10-летнего школьника возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «Ленте.ру» во вторник, 8 марта, сообщили в областном СКР.

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По данным ведомства, школьники пропали 7 марта — двое 8-летних братьев и их 10-летний друг днем вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. Проживающие рядом местные жители сказали, что видели, как дети гуляют вдоль берега реки Днепр. Сегодня, 8 марта, водолазы обнаружили в реке тело одного из них; видимых признаков насильственной смерти не было. В настоящий момент поисковые работы продолжаются, на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СКР, проводится осмотр места происшествия и допрос родственников детей.