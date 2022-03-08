На границе Финляндии и РФ зафиксировали помехи в работе GPS

На границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение. Об этом сообщила во вторник газета Helsingin Sanomat.

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Издание указало, что в понедельник агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom уведомило о ситуации авиаперевозчиков, направив им извещение летному составу (NOTAM). В нем говорилось о том, что помехи наблюдаются на восточной границе Финляндии, которая является границей с РФ.

Директор департамента воздушного движения Traficom Яри Пёнтинен сообщил изданию, что не знает, что именно является причиной помех.

"Но помехи в сигнале были", - сказал он.