Забор посольства России в Вене облили красной краской

Посол РФ Дмитрий Любинский направил протест в МИД Австрии из-за действий хулигана, который облил красной краской забор российского дипломатического ведомства в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
«Варварская акция у посольства России. Полицией объявлен план-перехват байкера-вандала. Заявляем протест МИД Австрии», - заявил Любинский.
Посол уточнил, что шеф протокола австрийского МИД Энно Дрофеник принес официальные извинения и подтвердил, что полиция активно разыскивает злоумышленника.
Как пишет РИА «Новости», ранее посольства в Австрии и Эстонии посоветовали гражданам России проявлять крайнюю осторожность на территории этих стран. По мнению дипломатов, существует высокий риск разнообразных провокаций «со стороны агрессивно настроенных лиц».
Также агентство напомнило, что вандалы облили красной краской фасад школы при российском посольстве в Варшаве.