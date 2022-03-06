Забор посольства России в Вене облили красной краской

Посол РФ Дмитрий Любинский направил протест в МИД Австрии из-за действий хулигана, который облил красной краской забор российского дипломатического ведомства в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

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«Варварская акция у посольства России. Полицией объявлен план-перехват байкера-вандала. Заявляем протест МИД Австрии», - заявил Любинский.

Посол уточнил, что шеф протокола австрийского МИД Энно Дрофеник принес официальные извинения и подтвердил, что полиция активно разыскивает злоумышленника.

Как пишет РИА «Новости», ранее посольства в Австрии и Эстонии посоветовали гражданам России проявлять крайнюю осторожность на территории этих стран. По мнению дипломатов, существует высокий риск разнообразных провокаций «со стороны агрессивно настроенных лиц».