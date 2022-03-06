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10 минут назад

Борт с россиянами задержали в Шарм-эш-Шейхе

Елена Прошина

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту задержали в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте в связи с требованием лизингодателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Борт с россиянами задержали в Шарм-эш-Шейхе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, борт «Уральских авиалиний» U6 1886 должен был вылететь в московский аэропорт Домодедово. Его маршрут пролегал над территорией Кипра.

Как сообщил собеседник агентства, лизингодатель обратился к египетским авиационным властям с требованием остановить этот самолет, Европейская организация по безопасности воздушной навигации не выдала разрешение на пролет своей зоны.

По словам собеседника РИА Новости, ранее с курортов Египта на Красном море в Россию благополучно прибыли два других борта «Уральских авиалиний», их маршрут тоже пролегал через Кипр. Собеседник издания уточнил, что в настоящее время разрабатывается другой маршрут, но на это потребуется время.

Другой источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что российские туристы, которые не смогли прилететь в РФ, вернулись в отели.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила, что прекращает совершать рейсы в Египет с 14 марта по 20 мая. Отмечается, что с 5 по 13 марта «Уральские авиалинии» будут совершать полеты с односторонней нагрузкой, направленной на вывоз россиян из Египта.

Происшествия,В мире,Уральские авиалинии,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,Аэропорт Домодедово,
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