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4 часа назад

Приезжий в Москве заковал массажистку в наручники и похитил 240 тысяч рублей

Вероника Полынина

В Москве клиент заковал массажистку в наручники и перевел с ее карты 240 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва».

Приезжий в Москве заковал массажистку в наручники и похитил 240 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Злоумышленником оказался 24-летний приезжий. Он записался на массаж в квартире на Тверской улице. Оказавшись в квартире, он заковал массажистку в наручники и, угрожая электрошокером, перевел себе на карту 240 тысяч рублей с ее счета.

34-летняя потерпевшая обратилась в полицию 25 февраля. Через три дня подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее в Петербурге парикмахер-стилист стал жертвой разбойного нападения со стороны клиента. Специалист принимал клиентов в квартире на Мебельной улице в Приморском районе.

Злоумышленник пришел на стрижку с ножом и потребовал отдать все ценное. Он забрал телефон, 23 тысячи рублей и золотые украшения.

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