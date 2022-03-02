Приезжий в Москве заковал массажистку в наручники и похитил 240 тысяч рублей

В Москве клиент заковал массажистку в наручники и перевел с ее карты 240 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва».
Злоумышленником оказался 24-летний приезжий. Он записался на массаж в квартире на Тверской улице. Оказавшись в квартире, он заковал массажистку в наручники и, угрожая электрошокером, перевел себе на карту 240 тысяч рублей с ее счета.
34-летняя потерпевшая обратилась в полицию 25 февраля. Через три дня подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
Ранее в Петербурге парикмахер-стилист стал жертвой разбойного нападения со стороны клиента. Специалист принимал клиентов в квартире на Мебельной улице в Приморском районе.
Злоумышленник пришел на стрижку с ножом и потребовал отдать все ценное. Он забрал телефон, 23 тысячи рублей и золотые украшения.