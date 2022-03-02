Актера сериала «Тайны следствия» арестовали за попытку ограбления банка

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения пытавшемуся ограбить банк актеру Андрею Божанову, который известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

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По данным издания, 41-летнего артиста посадили под домашний арест до 27 апреля. Ему предъявили обвинение в разбое, Божанов свою вину признал и раскаялся.