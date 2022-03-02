Актера сериала «Тайны следствия» арестовали за попытку ограбления банка

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения пытавшемуся ограбить банк актеру Андрею Божанову, который известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
По данным издания, 41-летнего артиста посадили под домашний арест до 27 апреля. Ему предъявили обвинение в разбое, Божанов свою вину признал и раскаялся.
28 февраля артист пришел в отделение банка, где подошел к кабинке для совершения финансовых операций, достал травматический пистолет и направил его на кассира, потребовав передать ему денежные средства. Получив отказ, Божанов скрылся с места происшествия, но позже его по горячим следам задержали сотрудники полиции.