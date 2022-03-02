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42 минуты назад

Суд избрал меру пресечения пытавшемуся ограбить банк актеру сериала «Тайны следствия»

Елена Прошина

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения пытавшемуся ограбить банк актеру Андрею Божанову, который известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Актера сериала «Тайны следствия» арестовали за попытку ограбления банка
Фото: скриншотскриншот

По данным издания, 41-летнего артиста посадили под домашний арест до 27 апреля. Ему предъявили обвинение в разбое, Божанов свою вину признал и раскаялся.

28 февраля артист пришел в отделение банка, где подошел к кабинке для совершения финансовых операций, достал травматический пистолет и направил его на кассира, потребовав передать ему денежные средства. Получив отказ, Божанов скрылся с места происшествия, но позже его по горячим следам задержали сотрудники полиции.

Происшествия,Андрей Божанов,
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